https://racurs.ua/n165671-dostatochno-prosto-morgnut-diya-uprostila-polzovanie-e-podpisu-video.html

Ракурс

Электронная подпись стала проще для использования. Министерство цифровой трансформации обновило функцию — теперь не нужно крутить головой, а только один раз моргнуть.

Этого достаточно, чтобы подтвердить личность и подписать документ. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в своем Telegram.

Теперь, чтобы воспользоваться «Дія. Підпис», достаточно только зайти в приложение, нажать Меню, «Дія. Підпис» и моргнуть.

«Дія. Підпис» — это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн. Чтобы пользоваться «Дія. Підпис», нужен биометрический документ в «Дії» — загранпаспорт или ID-карта. «Дія. Підпис» можно использовать для подписания контрактов, заявления на отпуск, договора аренды и т. д.

Мы работаем над тем, чтобы ввести десятки новых услуг, но одновременно совершенствуем и те, что есть. Для нас это очень важно, ведь понимаем, что этот продукт следует развивать. «Дія. Підпис» — самая защищенная цифровая подпись в смартфоне, и теперь она еще более удобная и простая, — добавил Федоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Дія» будет иметь две новые функции — PhotoID и опрос. В настоящее время стартовало бета-тестирование этих функций. В частности, разработчики обещают, что PhotoID будет «без гимнастики для шеи», а опрос создан как часть инструмента электронной демократии.