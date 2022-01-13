https://racurs.ua/ua/n165671-dostatno-prosto-klipnuty-diya-sprostyla-korystuvannya-e-pidpysom-video.html

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Електронний підпис став простішим для користування. Міністерство цифрової трансформації оновило функцію — тепер не треба крутити головою, а лише один раз кліпнути.

Цього достатньо, аби підтвердити особу і підписати документ. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у своєму Telegram.

Тепер, щоб скористатися Дія. Підписом, достатньо лише зайти в застосунок, натиснути Меню, «Дія. Підпис» та кліпнути.

«Дія. Підпис» — це універсальний цифровий ключ, яким можна користуватися при підписанні документів онлайн. Щоб користуватися «Дія. Підписом», потрібен біометричний документ у «Дії» — закордонний паспорт чи ID-картка. «Дія. Підпис» можна використовувати для підписання контрактів, заяви на відпустку, договори оренди тощо.

Ми працюємо над тим, щоб запровадити десятки нових послуг, але водночас удосконалюємо й ті, що є. Для нас це дуже важливо, адже розуміємо, що цей продукт слід розвивати. «Дія. Підпис» — найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, і тепер він ще зручніший і простіший, — додав Федоров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Дія» матиме дві нові функції — PhotoID і опитування. Нині стартувало бета-тестування цих функцій. Зокрема розробники обіцяють, що PhotoID буде «без гімнастики для шиї», а опитування створене як частина інструменту електронної демократії.