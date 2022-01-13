Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 14 січня буде доволі складною — у низці областей обіцяють дощ та мокрий сніг.

В деяких регіонах вночі стовпчики термометрів покажуть до 4° тепла, а вдень місцями очікується до 5° з позначкою плюс. Пориви вітру сягатимуть до 22 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 14 січня передбачає мінливу хмарність, ввечері можливий невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень температура повітря очікується 1−3° вище нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 7−20 м/с.

Погода в Харкові найближчої доби очікується з опадами у виді снігу та дощу. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° морозу, а вдень температура повітря очікується від 0° до 2° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 6−22 м/с.

Погода в Одесі в останній робочий день тижня буде хмарною та вітряною. Ввечері очікується дощ. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−4° тепла, а вдень обіцяють 2−5° з позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 6−16 м/с.

Погода у Львові завтра буде хмарною та дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−2° тепла, а вдень обіцяють 2−3° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 8−19 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 13 січня у горському селі Чернівецької області зафіксували рекордні морози. Стовпчики термометрів показали 28° морозу в селі Верхній Яловець.