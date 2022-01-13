Apple повысит цены в украинском App Store – в чем причина

Apple повысит цены в украинском App Store — в чем причинаhttps://racurs.ua/n165674-apple-povysit-ceny-v-ukrainskom-app-store-v-chem-prichina.htmlРакурс
Apple, американская технологическая компания, на 20% повысит цены на приложения и покупку в приложениях App Store в Украине.
Изменения будут введены в ближайшие дни. Они не будут касаться подписок с автоматическим обновлением. Об этом сообщает AIN.
При этом Apple разрешила разработчикам оставлять старые цены для постоянных клиентов, если их продукты предлагают подписку.
В то же время цены на Apple Music и Apple TV остались неизменными. В письме с чеком, которое поступает на почту пользователям, теперь уточняется, что в стоимость подписки входит НДС.
Верховная Рада приняла так называемый закон о «налоге на Google» для нерезидентов (транснациональных компаний), не имеющих представительств в Украине.
Интересно, что авторы законопроекта и профильные министры уверяли, что налог не коснется обычных людей.
Закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Изменения касаются компаний, чей годовой оборот сделок превышает 1 млн грн.
Ранее о повышении цен на свои услуги уже объявили компании eBay, Amazon, Google и Meta.
Напомним, ранее Apple подписала тайное соглашение с Китаем на 275 млрд. долл. взамен на послабления регуляторов.
Сделку инициировал генеральный директор Apple Тим Кук во время своих визитов в Пекин. Он курировал процесс совместно с китайским офисом компании. Об этом пишет агентство The Information.
В 2016 году Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в Китае. Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестиции в экономику страны 275 млрд долл.
Источник:AIN