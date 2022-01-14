Суд повідомив, коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід

https://racurs.ua/ua/n165731-sud-povidomyv-koly-poroshenku-obyratymut-zapobijnyy-zahid-dokument.html

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На Петра Порошенка чекають у суді 17 січня об 11.00

Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо так званої «вугільної справи». Порошенка разом із іншими фігурантами підзрюють у «злочинній схемі постачання вугілля» із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним угрупованням ЛДНР.

17 січня суд розгляне клопотання про обрання запобіжного у виді тримання під вартою стосовно Порошенка. На цьому наполягають в Офісі генпрокурора.

У Печерському суді Порошенку вже обирали запобіжний захід в іншій справі.

У червні 2020 року там розглядали справу про призначення у 2018 році першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Порошенка підозрювали в тому, що він «схилив голову зовнішньої розвідки незаконно призначити Семочка». Це, на думку обвинувачення, завдало державі збитків на понад 1,5 млн грн.

Порошенко при цьому начебто переслідував «власні інтереси» для зосередження державної влади і призначення підконтрольних осіб. Семочка згодом звільнили з розвідки, але через інший скандал — журналісти програми «Наші гроші» повідомила про дорогу нерухомість, якою володіє розвідник, а також про російський паспорт його дружини.

Семочко всі закиди відкидав, а справа проти Порошенка тоді розвалилася.

13 січня Порошенко запевнив, що його не посадять, а намагання Володимиру Зеленському ініціювати проти нього слідство назвав наміром «відвернути увагу черговими політичними переслідуваннями».

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо схеми постачання впродовж 2014−2015 років вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння діяльності так званим ЛДНР групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року у провадженні вже повідомлено про підозру нардепу Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та екс-мінсітру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за статтями «фінансування тероризму», «держзрада» і «створення терористичної організації». В грудні підозру оголосили й Порошенку, при цьому суд 6 січня 2022 року арештував його майно.

Порошенко декілька разів підтверджував, що повернеться з-за кордону 17 січня і прийде на допит.

Його адвокати виступили із вимогою призначити на 17 січня засідання суду щодо обрання Порошенку запобіжного заходу. Вони зазначили, що політик готовий добровільно прийти до суду.