Я не опинюся за ґратами - Порошенко

https://racurs.ua/ua/n165697-ne-na-togo-narvalysya-ya-ne-opynusya-za-ratamy-poroshenko.html

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Петро Порошенко запевнив, що його не посадять, а Володимиру Зеленському треба відвернути увагу черговими політичними переслідуваннями.

Не на того нарвалися, тому в мене погана новина для вас, Володимире Олександровичу, я повертаюся, — сказав Порошенко в інтерв’ю для «Настоящего времени».

Порошенко вважає, що не опиниться за ґратами, бо у влади «не вистачить ні духу, ні сил, ні волі».

Я, безперечно, повернуся, я розумію всі ризики. Послухайте, я ж таки п’ятий президент, я не можу не повернутися і зрадити мільйони та мільйони голосів, які були віддані за мене і мою команду і у 2014, і у 2019 році, — повідомив екс-президент і лідер «Європейської солідарності».

Він нагадав, що соціологія, оприлюднена наприкінці 2021 року, показує зміни в електоральному середовищі — його партія випередила Зеленського і «слуг народу». Тому Порошенко вважає, що це є однією з причин його переслідувань.

Зеленський хоче за прикладом 2012 року року прибрати із парламентських виборів свого основного конкурента. Ми йому такий подарунок не зробимо, бо ключова позиція: він має пояснити суспільству, у чому полягає державна зрада Порошенка, — сказав екс-президент.

Він нагадав, що першою справою, яку порушили проти нього була підозра у держзраді на підставі телефонної розмови з Джо Байденом — ще до обрання його президентом.

Потім вони швидко закрили справу про держзраду і розпочали нову. І не вам, Володимире Зеленському, людині, яка чотири рази ухилялася від мобілізації, людині, яка виступала в окупованій Горлівці, танцюючи перед сепаратистами, людині, яка зображала з моєї країни Україну-повію, та людині, яка жодного разу з 2014-го по 2019 не був на фронті, але брав гроші від Коломойського, виконуючи його накази, — не вам звинувачувати мене в державній зраді.



17 січня політик має намір повернутися до України, де погоджено клопотання про його арешт. Порошенка звинувачують у держзраді, а саме в тому, що за його президентства Україна купувала вугілля у проросійських сепаратистів Донбасу.

Раніше цього року Печерський суд Києва заарештував усе майно Порошенка, зокрема його квартири, земельні ділянки та акції приватних компаній, що належать йому.