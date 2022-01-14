Раптову перевірку боєздатності армії оголосили в Росії

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Раптову перевірку боєздатності армії оголосили в Росії. Зокрема, проводиться перевірка боєготовності військ Східного військового округу. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

У міноборони РФ заявили, що особлива увага в рамках перевірки боєздатності буде приділена можливостям транспортної інфраструктури перевозити військових у встановлені терміни. Війська Східного військового округу РФ також проведуть бойові стрільби на віддалених полігонах під час перевірки боєздатності.

Окрім цього, танкові підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії загальновійськового об'єднання Південного військового округу країни-окупанта провели навчально-бойові стрільби на полігонах у Ростовській області. Вони відбулася нібито в рамках планових занять з бойової підготовки. У міноборони РФ стверджують, що «екіпажі здатні виконати будь-які бойові завдання у будь-яких час доби за будь-яких погодних умов».

Окрім цього, на дев’яти полігонах Південного військового округу стартував перший у 2022 році триденний збір із резервістами бойового армійського резерву Росії. За три доби на навчаннях російським офіцерам обіцяють до 10 тис. рублів, а за 30 діб перебування на військових зборах — від 30 до 75 тис. рублів, солдату — до 25 тис. рублів.

Також на аеродромах Кубані та Ростовської області до навчально-тренувальних польотів приступили екіпажі винищувачів Су-30СМ, Су-27 та бомбардувальників Су-34.