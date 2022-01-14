Супутник «Січ» вийшов на зв’язок — сигнал стійкий

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Супутник «Січ» українського виробництва вийшов на зв’язок — Національний центр управління та випробувань космічних засобів України розповів про успішно проведений перший сеанс зв’язку із «Січ-2−30».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, а також очільник Державного космічного агентства Володимир Тафтай у Фейсбук.

З апаратом встановлено стійкий звʼязок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Інформація, яку збиратиме «Січ-2−30», допоможе в роботі українським аграріям, картографам, а також працівникам галузей лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Окрім цього, «Січ» інтегрують у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Нагадаємо, «Січ-2−30» — це перший за 11 років власний супутник України на орбіті. Його розроблено в рамках Національної космічної програми України та призначено для отримання цифрових зображень поверхні Землі. «Січ» запустили 13 січня 2022 року із бази у США на мисі Канаверал. На орбіту його вивела ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.

Новий супутник дистанційного зондування землі є модифікацією супутника «Січ-2», який запустили у 2011 році. «Січ-2−30» розробили і виготовили фахівці державного конструкторського бюро «Південне» у Дніпрі. Він призначений для фотографування земної поверхні.