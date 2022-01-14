Спутник «Січ» вышел на связь – сигнал устойчивый

https://racurs.ua/n165695-sputnik-sich-vyshel-na-svyaz-signal-ustoychivyy-foto.html

Ракурс

Спутник «Січ» украинского производства вышел на связь — Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины рассказал об успешно проведенном первом сеансе связи с «Січ-2−30».

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, а также глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в Фейсбуке.

С аппаратом установлена устойчивая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме. Информация, которую собирает «Січ-2−30», поможет в работе украинским аграриям, картографам, а также работникам отраслей лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторингу чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, «Січ» интегрируют в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Напомним, «Січ-2−30» — это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Он разработан в рамках Национальной космической программы Украины и предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли. «Січ» был запущен 13 января 2022 года с базы в США на мысе Канаверал. На орбиту его вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Новый спутник дистанционного зондирования земли является модификацией спутника «Сич-2», запущенного в 2011 году. «Січ-2−30» разработали и изготовили специалисты государственного конструкторского бюро «Южное» в Днепре. Он предназначен для фотосъемки земной поверхности.