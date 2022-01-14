Совет Россия - НАТО в Брюсселе: Столтенберг встречает замглавы МИД Грушко - фото НВ

https://racurs.ua/n165694-zapad-perevodit-dyhanie-posle-razgovorov-s-rossiyanami-chto-dalshe-s-ukrainoy.html

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Переговоры стран Запада с Россией продолжались 10−13 января. Как свидетельствует реакция представителей НАТО и США, разговоры о деэскалации ситуации вокруг Украины пока не дали желаемых результатов.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 13 января в Брюсселе заявил, что встреча в Брюсселе ничего не изменила в разведывательных данных: наращивание продолжается и до сих пор вызывает беспокойство.

Бауэр уточнил, что россияне пообещали сформулировать свою позицию на следующей неделе, когда завершатся переговоры в рамках ОБСЕ.

Глава военного комитета назвал Россию и терроризм самыми большими угрозами для стран НАТО.

Советнику по национальной безопасности президента США Джейку Салливану пока неизвестны даты последующих консультаций или переговоров США и НАТО с РФ.

Белый дом располагает информацией от разведки, свидетельствующей о том, что Россия проводит кампанию дезинформации, направленную на то, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину, — цитирует советника Джо Байдена Politico.

Салливан отказался давать оценки по поводу вероятности российского вторжения в Украину, но отметил, что это точно тот случай, когда угроза значительна. Он добавил, что разведка США не давала оценок, что РФ уже однозначно приняла решение о военном сценарии.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

С россиянами на этой неделе разговаривали в Женеве дипломаты США, в Брюсселе представители НАТО и в Вене на встрече ОБСЕ.

После переговоров в Вене россияне пообещали на следующей неделе сообщить о следующих шагах.

13 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса.

Ранее СМИ продолжили обнародовать информацию о том, что РФ оставляет у границ Украины значительные военные силы.