Рада Росія — НАТО у Брюсселі: Столтенберг зустрічає заступника голови МЗС Грушка — фото НВ

https://racurs.ua/ua/n165694-zahid-perevodyt-podyh-pislya-rozmov-z-rosiyanamy-scho-dali-z-ukrayinou.html

Ракурс

Переговори країн Заходу з Росією тривали упродовж 10−13 січня. Як свідчить реакція представників НАТО і США, розмови про деескалацію ситуації навколо України поки не дали бажаних результатів.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер 13 січня у Брюсселі заявив, що зустріч у Брюсселі нічого не змінила у розвідувальних даних: нарощування продовжується і досі викликає занепокоєння.

Бауер уточнив, що росіяни пообіцяли сформулювати свою позицію наступного тижня, коли завершаться переговори в рамках ОБСЄ.

Голова вісйськового комітету назвав Росію і тероризм найбільшими загрозами для країн НАТО.

Раднику з питань національної безпеки президента США Джейку Саллівану поки невідомі дати наступних консультацій чи переговорів США і НАТО з РФ.

Білий дім має інформацію від розвідки, яка свідчить, що Росія провадить кампанію дезінформації, спрямовану на те, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, — цитує радника Джо Байдена Politico.

Салліван відмовився давати оцінки щодо ймовірності російського вторгнення в Україну, але зазначив, що це точно той випадок, коли загроза значна. Він додав, що розвідка США не давала оцінок, що РФ вже однозначно прийняла рішення про воєнний сценарій.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

З росіянами цього тижня розмовляли в Женеві дипломати США, у Брюсселі представники НАТО і у Відні на зустрічі ОБСЄ.

Після перговорів у Відні росіяни пообіцяли наступного тижня розповісти рп наступні кроки.

13 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу.

Раніше ЗМІ продовжили оприлюднювати інформацію про те, що РФ залишає біля кордонів України значні військові сили.