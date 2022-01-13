Нові санкції США проти Путіна у Кремлі вважатимуть розривом відносин

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У Кремлі вважають, що проект нових санкцій США, в яких фігурує, зокрема, президент РФ Володимир Путін, можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин.

Звичайно, поєднання цих заяв і переговорів про гарантії безпеки — це спроба чинити тиск на Москву. Вона апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин, — сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи ініціативу сенаторів США.

У Москві 13 січня розкритикували нові ймовірні санкції проти верхівки Кремля, бо такі рішення «не сприяють подальшим пошукам взаємоприйнятних рішень, формуванню конструктивної атмосфери».

Пєсков сказав, що в Росії поки не планують реагувати на проект нових санкцій. Там сподіваються, що це «лише гучні заяви, щоб спробувати якось вплинути».

Нагадаємо, що група американських сенаторів на чолі з Робертом Мендесом внесла до Сенату США законопроект про санкції щодо Росії у разі загострення ситуації навколо України.

Документ, серед іншого, передбачає запровадження обмежень проти президента РФ Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МЗС та Міноборони Сергія Лаврова та Сергія Шойгу та інших військових керівників країни. Також санкції можуть торкнутися найбільших російських банків та газогону «Північний потік-2».

У разі нової атаки росіян на Україну сенатори пропонують заборонити Путіну в’їзд до США та заморозити його можливі американські активи. Такі ж обмеження будуть застосовані до усіх, кого Вашингтон визнає причетними до військового вторгнення. Санкції також пропонується запровадити щодо родичів російського президента та близьких до нього бізнесменів.

Упродовж 30 днів після нападу президент США повинен буде запровадити санкції і проти щонайменше трьох великих російських банків. Під обмеження також може потрапити російський зовнішній борг та газопровід «Північний потік-2».