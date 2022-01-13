Путін і його команда - у Сенат США надійшов пакет санкцій проти владної верхівки РФ

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У Сенаті США запропонували нові санкції проти Росії. Під них потраплять особисто президент РФ Володимир Путін та його посіпаки у разі вторгнення в Україну. Це сталося відразу після завершення переговорів в Женеві та Брюсселі, де Штати і НАТО намагалися порозумітися з росіянами щодо безпеки в Європі та намірів РФ в Україні.

Представники Демократичної партії у Сенаті США розробили законопроект про пакет санкцій, які стосуватимуться президента та прем'єр-міністра РФ, а також міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів Сухопутних і Повітряно-космічних сил, головнокомандувача Військово-морського флоту, командувачів повітряно-десантних ракет, командувача Сил спеціальних операцій РФ та командувача тилового забезпечення ЗС РФ.

Пакет санкцій включає блокування та заборону на проведення будь-яких операцій з майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси перебувають на території США або під контролем громадянина США.

Санкції також можуть торкнутися російських компаній, що використовують систему SWIFT: «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», ЗЕБ РФ, РФПІ, Московський кредитний банк, «Альфа-Банк», «Россільгоспбанк», ФК «Відкриття», «Промзв'язокбанк», «Радкомбанк», «Транскапіталбанк».

В законопроекті йдеться, що США також мають розглянути всі доступні заходи для запобігання запуску газогону «Північний потік-2». До того ж проект передбачає виділення Україні додатково 500 мільйонів доларів безпекової допомоги в разі вторгнення РФ.

Крім того, Сенат США проголосує 13 січня за законопроект республіканця Теда Круза про введення санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2» у Європі, хоча очікується, що він не отримає достатньої підтримки для ухвалення. Голосування за законопроєкт заплановано на 21.45 за Києвом.

Минулого місяця Круз уклав угоду з демократами, щоб отримати голосування до 14 січня щодо газопроводу в обмін на скасування блокування призначень десятків кандидатур на пост послів.

Згідно з угодою, для ухвалення законопроекту Круза знадобиться 60 голосів, що складно в умовах рівного розподілу сил у Сенаті.

Законопроект Круза вводить санкції проти газогону протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи здійснить Росія нове вторгнення в Україну, і дозволить Конгресу США проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них. Круз сказав, що санкції необхідні негайно, щоб зупинити Росію.