Путин и его команда — в Сенат США поступил пакет санкций против властной верхушки РФ

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В Сенате США предложили новейшие санкции против России. Под них попадут лично президент РФ Владимир Путин и его приспешники в случае вторжения в Украину. Это произошло сразу после завершения переговоров в Женеве и Брюсселе, где Штаты и НАТО пытались найти общий язык с россиянами по безопасности в Европе и намерениям РФ в Украине.

Представители Демократической партии в Сенате США разработали законопроект о пакете санкций, касающихся президента и премьер-министра РФ, а также министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, главнокомандующих Сухопутных и Воздушно-космических сил, главнокомандующего Военно-морского флота, командующих воздушно-десантными ракетами, командующими Сил специальных операций РФ и командующими тылового обеспечения ВС РФ.

Пакет санкций включает блокировку и запрет на проведение каких-либо операций с имуществом или в интересах подсанкционных лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США или под контролем гражданина США.

Санкции также могут затронуть российские компании, использующие систему SWIFT: «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», ФК «Открытие», «Промсвязьбанк» «, «Радкомбанк», «Транскапиталбанк».

В законопроекте говорится, что США также должны рассмотреть все доступные меры по предотвращению запуска газопровода «Северный поток-2». К тому же проект предусматривает выделение Украине дополнительно 500 млн долл. помощи в случае вторжения РФ.

Кроме того, Сенат США проголосует 13 января за законопроект республиканца Теда Круза о введении санкций по газопроводу «Северный поток-2» в Европе, хотя ожидается, что он не получит достаточной поддержки для принятия. Голосование за законопроект запланировано на 21.45 по Киеву.

В прошлом месяце Круз заключил соглашение с демократами, чтобы сделать возможным голосование до 14 января по газопроводу в обмен на отмену блокировки назначений десятков кандидатур на пост послов.

Согласно соглашению, для принятия законопроекта Крузу понадобится 60 голосов, что сложно в условиях равного распределения сил в Сенате.

Законопроект Круза вводит санкции против газопровода в течение 15 дней после его принятия, независимо от того, совершит ли Россия новое вторжение в Украину, он также позволит Конгрессу США проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них. Круз сказал, что санкции необходимы немедленно, чтобы остановить Россию.