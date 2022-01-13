Новые санкции США против Путина в Кремле сочтут разрывом отношений

Новые санкции США против Путина в Кремле будут считать разрывом отношений

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В Кремле считают, что проект новых санкций США, в которых фигурирует, в частности президент РФ Владимир Путин, можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.

Конечно, сочетание этих заявлений и переговоров о гарантиях безопасности — это попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленна, потому что речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя инициативу сенаторов США.

В Москве 13 января раскритиковали новые вероятные санкции против верхушки Кремля, потому что такие решения «не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, формированию конструктивной атмосферы».

Песков сказал, что в России пока не намерены реагировать на проект новых санкций. Там надеются, что это «только громкие заявления, чтобы попытаться как-то повлиять на Москву».

Напомним, что группа американских сенаторов во главе с Робертом Мендесом внесла в Сенат США законопроект о санкциях в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Документ, в частности, предусматривает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и других военных руководителей страны. Также санкции могут затронуть крупнейшие российские банки и газопровод «Северный поток-2».

В случае новой атаки россиян в Украине сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его возможные американские активы. Такие же ограничения будут применены ко всем, кого Вашингтон сочтет причастными к военному вторжению. Санкции также предлагается ввести в отношении родственников российского президента и близких ему бизнесменов.

В течение 30 дней после нападения президент США должен будет ввести санкции и против как минимум трех крупных российских банков. Под ограничение может попасть российский внешний долг и газопровод «Северный поток-2».