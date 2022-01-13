Путин «тролит» американцев химоружием — Данилов

https://racurs.ua/n165659-putin-trolit-amerikancev-himorujiem-danilov.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина об американцах и химическом оружии.

Троллят американцев химическим оружием, что вам не понятно? Сейчас каждая страна играет в свою игру и очень часто это игра на внутреннего потребителя, — отметил Данилов в интервью «Украинской правде».

По его словам, эти события прекрасно отражены в американской киноленте «Хвост виляет собакой». Секретарь СНБО посоветовал всем посмотреть этот фильм.

Напомним, ранее госдепартамент США назвал провокацией заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что якобы какие-то американские частные военные компании готовят провокацию с применением химического оружия в Донецкой области. Эти заявления Шойгу прозвучали 21 декабря на заседании коллегии министерства обороны РФ с участием Путина. Российский чиновник тогда заявил о «провокациях с химическими компонентами».

Подобную риторику устрашения химической угрозой Москва использовала уже не раз, начиная с 2014 года. 24 декабря международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало «Отчет по информационному противодействию, направленный на информирование населения Украины и жителей временно подконтрольных территорий Донбасса за 2021 год», который может быть внутренним документом так называемого «Министерства информации ДНР». Пропагандисты признали свое авторство над фейком о «химоружии». Речь идет о подготовке дезинформации и постановочных фотоматериалов о перебрасывании в район линии разграничения «химического оружия украинскими военными совместно с американскими и натовскими специалистами».