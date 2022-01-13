Путін «тролить» американців хімічною зброєю — Данілов

https://racurs.ua/ua/n165659-putin-trolyt-amerykanciv-himichnou-zbroieu-danilov.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про американців та хімічну зброю.

Тролять американців хімічною зброєю, що вам не зрозуміло? Зараз кожна країна грає в свою гру і дуже часто це гра на внутрішнього споживача, — зазначив Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, ці події чудово відображені в американській кінострічці «Хвіст виляє собакою». Секретар РНБО порадив «усім подивитися цей фільм».

Нагадаємо, раніше держдепартамент США назвав провокацією заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що нібито якісь американські приватні військові компанії готують провокацію із застосуванням хімічної зброї на Донеччині. Свої марення Шойгу оприлюднив торік 21 грудня на засіданні колегії міністерства оборони РФ за участю Путіна. Російський чиновник тоді заявив про «провокації із хімічними компонентами».

Подібну риторику залякування хімічною загрозою Москва використовувала вже не раз, починаючи із 2014 року. 24 грудня міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила «Звіт з інформаційної протидії, спрямований на інформування населення України та мешканців, тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік», який може бути внутрішнім документом так званого «Міністерства інформації ДНР». Пропагандисти визнали своє авторство над фейком про «хімзброю». Йдеться про підготовку дезінформації та постановочних фотоматеріалів про перекидання в район лінії розмежування «хімічної зброї українськими військовими спільно з американськими і натовськими спеціалістами».