РНБО радить усім переглянути фільм, щоб збагнути гру Путіна в геополітиці

https://racurs.ua/ua/n165657-rnbo-radyt-usim-pereglyanuty-film-schob-zbagnuty-gru-putina-v-geopolityci.html

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В Раді національної безпеки і оборони України порадили усім переглянути художній фільм, щоб збагнути гру президента країни-агресора РФ Володимира Путіна у геополітиці. Таким чином секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви Путіна про американців та хімічну зброю.

Зараз кожна країна грає в свою гру і дуже часто це гра на внутрішнього споживача. Є чудовий фільм, якщо не помиляюся, там Роберт де Ніро грає…, — зазначив чиновник в інтерв’ю «Українській правді».

Журналіст уточнив у Данілова, чи має він на увазі американську кінострічку «Хвіст виляє собакою», на що секретар РНБО ствердно відповів.

Це треба всім дивитися цей фільм, просто the best (найкращий — ред.) фільм, — заявив Данілов.

Нагадаємо, «Хвіст виляє собакою» (Wag the Dog) — американська комедійна драма режисера Баррі Левінсона 1997 року. Картина створена на основі роману «Американський герой» письменника Ларрі Байнгарта. Фільм розповідає про вибори президента США, напередодні яких у ЗМІ просочилася чутка, що глава держави домагався нелегальної емігрантки в Білому домі. Радник президента вирішує звернутися за допомогою до кінопродюсера, щоб відволікти увагу від скандалу. А той вигадав сценарій про війну США з Албанією через терористів, які хочуть знищити американський спосіб життя.