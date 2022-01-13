СНБО советует всем посмотреть фильм, чтобы понять игру Путина в геополитике

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины посоветовали всем посмотреть художественный фильм, чтобы понять игру президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в геополитике. Таким образом, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления Путина об американцах и химическом оружии.

Сейчас каждая страна играет в свою игру и очень часто — это игра на внутреннего потребителя. Есть замечательный фильм, если не ошибаюсь, там Роберт де Ниро играет, — отметил чиновник в интервью «Украинской правде».

Журналист уточнил у Данилова, имеет ли он в виду американскую киноленту «Хвост виляет собакой» («Виляя собакой»), на что секретарь СНБО утвердительно ответил.

Это надо всем смотреть этот фильм, просто the best (лучший — ред.) фильм, — заявил Данилов.

Напомним, «Виляя собакой» (Wag the Dog) — американская комедийная драма режиссера Барри Левинсона 1997 года. Картина создана на основе романа «Американский герой» писателя Ларри Байнгарта. Фильм рассказывает о выборах президента США, накануне которых в СМИ просочился слух, что глава государства добивался нелегальной эмигрантки в Белом доме. Советник президента решает обратиться за помощью к кинопродюсеру, чтобы отвлечь внимание от скандала. А тот придумал сценарий о войне США с Албанией из-за террористов, желающих уничтожить американский образ жизни.