Украинские хакеры атаковали более 50 иностранных компаний. Фото: СБУ

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Ракурс

Хакерскую группу из Украины разоблачили киберспециалисты СБУ совместно с киберполицией и американскими и британскими партнерами.

Злоумышленниками оказались хакеры, которые осуществляли кибератаки на иностранные компании, а также предоставляли платные услуги по подмене ІР-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа «заработала» более 1 млн долл. Бандиты атаковали более 50 иностранных компаний. Об этом 13 января сообщила Служба безопасности Украины.

В спецслужбе сообщили, что злоумышленники предлагали своим клиентам софт, который позволял сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. Это был сугубо «бандитский» сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный ни одной власти или силовикам. Хакеры маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.

Сообщается, эти программы были популярными среди хакеров, которые атаковали государственные и коммерческие учреждения. Также услуги сервиса были популярными среди злоумышленников, которые распространяли вирусы-вымогатели. Отмывали деньги благодаря сложным финансовым операциям с использованием различных сервисов, которые запрещены в Украине.

По фактам событий следователи открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин), ч. 2 ст. 361−1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Напомним, хакеров из российской группировки «Армагеддон» 4 ноября разоблачила Служба безопасности Украины. Киберспециалисты спецслужбы установили, что злоумышленники совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.