Налоговая судится в Окружном админсуде Киева с боссом антикоррупционного центра

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Налоговая судится с Виталием Шабуниным, руководителем Центра противодействия коррупции.

Главное управление ГНС просит суд взыскать с Шабунина налоговый долг в размере более 200 тыс. грн, сообщила 13 января пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Соответствующий иск поступил в ОАСК. Истцом указано Главное управление ГНС в Киеве, ответчиком — Шабунин Виталий Викторович, — говорится в сообщении.

В исковых требованиях суд просят принять решение в пользу Главного управления ГНС и взыскать с Шабунина средства налогоплательщика со счетов в банках, обслуживающих такого плательщика на сумму налогового долга в размере 227 тыс. 437,92 грн.

В настоящее время в ОАСК решают вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Виталий Шабунин возглавляет ЦПК — Центр противодействия коррупции. В 2020 году у него сгорел дом под Киевом.

Тогда же Печерский суд признал Шабунина виновным в несвоевременном представлении декларации за 2019 год. Активист признал, что действительно опоздал и подал декларацию на следующий день после дедлайна. Ранее Шабунин добровольно подавал декларации еще до того, как это стало обязательным для антикоррупционных общественных активистов.

Шабунин подвергается критике оппонентами из-за зарплаты, получаемой в общественной организации, и приобретенного дома под Киевом площадью 120 кв. м и стоимостью 83 тыс. долл.

В июне 2017 года журналист Владимир Бойко сообщил, что Шабунин попал в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины за поддельными документами, скрывая наличие земельного участка и квартиры, которую сдавал в аренду.

ОАСК, в котором рассматривают иск налоговиков, часто оказывался в центре внимания антикоррупционных расследований журналистов и общественных организаций. В мае 2021 года Шабунин заявлял, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики блокирует неотложный законопроект президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева.