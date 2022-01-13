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Владимир Пряхин, бывший заместитель «министра информации ДНР», которого в феврале 2021 года нашли и задержали в Киеве, сбежал на оккупированную территорию.

Он якобы уехал забрать больную мать. Об этом стало известно во время заседания Шевченковского райсуда Киева, сообщила общественная организация «Медийная инициатива по правам человека».

Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети поехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он поехал ее забрать, но она отказалась ехать, — заявила в суде защитница Пряхина Светлана Новицкая.

Никаких подтверждений этому она не предоставила. На вопрос председательствующего судьи Владимира Бугиля, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответил утвердительно. Она также пообещала сообщить обвиняемому о следующей дате заседания — 18 марта.

Как известно, СБУ сообщила о задержании Пряхина 15 февраля 2021 года. По данным следствия, в 2014—2016 годах мужчина был заместителем «министра информации ДНР», публично призывал население региона к поддержке официальной позиции руководства «ДНР». Также он активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевики группировки ДНР объявили в розыск главного палача донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского по прозвищу Палыч.