https://racurs.ua/ua/n165654-poyihav-zabraty-hvoru-matir-vykrytyy-chynovnyk-dnr-vtik-na-donbas-foto.html

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Володимир Пряхін, колишній заступник «міністра інформації ДНР», якого у лютому 2021 року знайшли та затримали в Києві, втік на окуповану територію.

Він нібито поїхав забрати хвору матір. Про це стало відомо під час засідання Шевченківського райсуду Києва, повідомила громадська організація «Медійна ініціатива за права людини».

Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати, — заявила у суді захисниця Пряхіна Світлана Новицька.

Жодних підтверджень цьому вона не надала. На питання головуючого судді Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно. Вона також пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання — 18 березня.

Як відомо, СБУ повідомила про затримання Пряхіна 15 лютого 2021 року. За даними слідства, у 2014−2016 роках чоловік був заступником «міністра інформації ДНР», публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва «ДНР». Також він активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовики угруповання ДНР оголосили в розшук головного ката донецької тюрми «Ізоляція» Дениса Куликовського на прізвисько Палич.