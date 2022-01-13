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Ракурс
Чи можна спілкуватися із Зеленським без присутності Єрмака, вказав Данілов

Чи можна спілкуватися із Зеленським без присутності Єрмака, вказав Данілов

13 січ 2022, 12:07
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Чи можна спілкуватися із президентом Володимиром Зеленським без присутності глави Офісу президента Андрія Єрмака, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Ми з ним (Єрмаком — ред.) майже не пересікаємося. Якщо виникають якісь питання, то ми їх спокійно вирішуємо. Я переважну більшість часу спілкуюся із президентом України, — цитує Данілова «Українська правда».

Секретар РНБО вказав, що у Єрмака велике навантаження на роботі.

А які у мене можуть бути стосунки з Андрієм Єрмаком? Андрій Борисович працює головою Офісу президента. В нього дуже багато навантажень, він займається усіма питаннями, а я займаюся своїми, — зазначив секретар РНБО.

Також Данілов прокоментував розмови про те, що із Зеленським неможливо контактувати за відсутності Єрмака.


Володимир Олександрович визначає, хто присутній на тій чи іншій розмові. Він президент країни і має на це право, — заявив Данілов.

Джерело: Ракурс


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