Можно ли общаться с Зеленским без присутствия Ермака, указал Данилов

https://racurs.ua/n165653-mojno-li-obschatsya-s-zelenskim-bez-prisutstviya-ermaka-ukazal-danilov.html

Ракурс

Можно ли общаться с президентом Владимиром Зеленским без присутствия главы офиса президента Андрея Ермака, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Мы с ним (Ермаком — ред.) почти не пересекаемся. Если возникают какие-то вопросы, мы их спокойно решаем. Я подавляющее большинство времени общаюсь с президентом Украины, — цитирует Данилова «Украинская правда».

Секретарь СНБО указал, что у Ермака большая нагрузка на работе.

А какие у меня могут быть отношения с Андреем Ермаком? Андрей Борисович работает главой Офиса президента. У него очень большие нагрузки, он занимается всеми вопросами, а я занимаюсь своими, — отметил секретарь СНБО.

Также Данилов прокомментировал разговоры о том, что с Зеленским невозможно контактировать в отсутствие Ермака.