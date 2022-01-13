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Ракурс
Можно ли общаться с Зеленским без присутствия Ермака, указал Данилов

Можно ли общаться с Зеленским без присутствия Ермака, указал Данилов

13 янв 2022, 12:07
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Можно ли общаться с президентом Владимиром Зеленским без присутствия главы офиса президента Андрея Ермака, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Мы с ним (Ермаком — ред.) почти не пересекаемся. Если возникают какие-то вопросы, мы их спокойно решаем. Я подавляющее большинство времени общаюсь с президентом Украины, — цитирует Данилова «Украинская правда».

Секретарь СНБО указал, что у Ермака большая нагрузка на работе.

А какие у меня могут быть отношения с Андреем Ермаком? Андрей Борисович работает главой Офиса президента. У него очень большие нагрузки, он занимается всеми вопросами, а я занимаюсь своими, — отметил секретарь СНБО.

Также Данилов прокомментировал разговоры о том, что с Зеленским невозможно контактировать в отсутствие Ермака.


Владимир Александрович определяет, кто присутствует на том или ином разговоре. Он президент страны и имеет на это право, — заявил Данилов.

Источник: Ракурс


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