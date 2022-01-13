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Субсидии для украинцев переведут в «Дію». Фото: wz.lviv.ua

Субсидии переведут в «Дію» — Офис президента

13 янв 2022, 11:58
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Программа «єСубсидія» с выплатами на карту заработает в Украине.

Эти деньги можно потратить только на оплату коммунальных услуг. Этот механизм уже был опробован с программой «єПідтримка», когда граждане получали по 1 тыс. на карточку. О планах поддержать малообеспеченных украинцев заявил заместитель главы «Офиса президента» Ростислав Шурма в интервью «Интерфакс-Украина».

Чиновник отметил, что Банковая хочет настроить систему платежей и навести порядок с субсидиями. По словам Шурмы, выплаты субсидий на карточку для оплаты коммуналки позволят верифицировать (проверить, установить достоверность каждого получателя субсидии.

Также заместитель Ермака отметил, что программа «єПідтримка"будет пополняться новыми направлениями и продуктами. Чиновник пообещал появление еще десятка похожих продуктов.


Напомним, в Министерстве социальной политики заявляли, что субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг получают украинцы, которые не могут тратить на платежи большую часть заработка. Средний размер помощи ориентировочно составит около 2 тыс. грн.

Источник: «Интерфакс-Украина»

Источник: Ракурс


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