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Ракурс

Хирург выжег свои инициалы на печени пациента — хотел «разрядить» обстановку

13 янв 2022, 11:58
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В Великобритании хирург вырезал свои инициалы на печени пациенты — его лишили лицензии, приговорили к общественным работам и оштрафовали на 10 тыс. фунтов.

Таким образом он хотел «разрядить» напряженную обстановку в операционной. Об этом сообщает BBC.

57-летний Саймон Брэмхолл из Бирмингема в 2013 году во время операций по трансплантации органов выжег на печени двух пациентов свои инициалы. Для этого он использовал аргоновый аппарат, которым обычно прижигают кровеносные сосуды.

У одного из пострадавших орган начал отказывать. При повторной операции другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С. Б. размером в четыре сантиметра. Брэмхолл признал, что надпись сделал он.


Суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев, учтя, что реального избиения не было. Это сделали, чтобы отразить необычный физический ущерб. Один из пострадавших получил психологическую травму — мужчина считает, что над ним совершено насилие. Брэмхолл пошел на сделку со следствием, признав вину. Защитники объясняли действия хирурга тем, что он таким образом пытался развеять напряжение в операционной.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Австрии 82-летнему мужчине ампутировали не ту ногу. Вскоре пациент умер, а его вдова подала в суд на хирурга. За халатность медика оштрафовали на 2 тыс. 700 евро.

Источник: Ракурс


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