https://racurs.ua/ua/n165651-hirurg-vypalyv-svoyi-inicialy-na-pechinci-paciienta-hotiv-rozryadyty-obstanovku.html

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У Великій Британії хірург вирізав свої ініціали на печінці пацієнта — його позбавили ліцензії, засудили до громадських робіт і оштрафували на 10 тис. фунтів.

Таким чином він хотів «розрядити» напружену обстановку в операційній. Про це повідомляє ВВС.

57-річний Саймон Бремхолл з Бірмінгема у 2013 році під час операцій з трансплантації органів випалив на печінці двох пацієнтів свої ініціали. Для цього він використав аргоновий апарат, яким зазвичай припікають кровоносні судини.

В одного з постраждалих орган почав відмовляти. При повторній операції інший хірург побачив на поверхні печінки випалені ініціали С. Б. розміром у чотири сантиметри. Бремхол визнав, що напис зробив він.

Суд кваліфікував дії лікаря як напад з нанесенням побоїв, врахувавши, що реального побиття не було. Це зробили, щоб відбити незвичайні фізичні збитки. Один із постраждалих отримав психологічну травму — чоловік вважає, що над ним скоєно насильство. Бремхолл пішов на угоду зі слідством, визнавши провину. Захисники пояснювали дії хірурга тим, що він таким чином намагався розвіяти напругу в операційній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Австрії 82-річному чоловікові ампутували не ту ногу. Незабаром пацієнт помер, а його вдова подала в суд на хірурга. За халатність медика оштрафували на 2 тис. 700 євро.