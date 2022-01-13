Революційну поправку до механізму «ковідної» амністії запропонували в Раді

https://racurs.ua/ua/n165650-revoluciynu-popravku-do-mehanizmu-kovidnoyi-amnistiyi-zaproponuvaly-v-radi.html

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Через купівлю фальшивих ковід-сертифікатів десятки тисяч українців опинились у пастці. Свого часу вони придбали підроблені сертифікати вакцинації і тепер зможуть вакцинуватись лише однією (третьою) дозою, бо їхні дані вже внесено до електронної системи охорони здоров’я.

Спеціальної процедури «ковідної» амністії в Україні не розроблено, хоч улітку 2021 року почалася дискусія щодо цього механізму для громадян, які виявили бажання відмовитись від фальсифікованого сертифікату.

Змінити ситуацію покликаний законопроект № 6084 про внесення змін до Кримінального кодексу України.

Про нього у своїх соцмережах розповів голова профільного медичного комітету Ради Михайло Радуцький.

2 листопада Рада підтримала документ у першому читанні, а до другого читання вже внесли правки. Тепер закон не лише встановлює суворішу відповідальність за користування фальсифікованими документами про вакцинацію та внесення неправдивих даних до медичної документації.

У змінах передбачили й механізм «ковідної» амністії: пропонується доповнити ст. 321−3 Кримінального кодексу такою фразою:

Особа, яка використала підроблені документи, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно заявила про ці факти органу, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, до отримання таким органом інформації про це кримінальне правопорушення з інших джерел.

Іншими словами, заявник гарантовано буде звільнений від відповідальності.

Нині громадянин може звернутись до лікаря із заявою про визнання сертифікату недійсним, але медики повідомлять поліцію, яка відкриє провадження.

Зважаючи на явку з повинною та співпрацю зі слідством, слідчий може звернутись до судді з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

У 2021 році суди винесли понад 60 вироків за використання підробних сертифікатів. Порушників штрафували, найбільша сплачена сума становила 15,3 тис. грн.