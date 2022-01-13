Революционную поправку к механизму «ковидной» амнистии предложили в Раде

https://racurs.ua/n165650-revolucionnuu-popravku-k-mehanizmu-kovidnoy-amnistii-predlojili-v-rade.html

Ракурс

Из-за покупки фальшивых ковид-сертификатов десятки тысяч украинцев оказались в ловушке. В свое время они купили фальшивые сертификаты вакцинации и теперь смогут вакцинироваться только одной (третьей) дозой, потому что их данные уже внесены в электронную систему здравоохранения.

Специальная процедура «ковидной» амнистии в Украине не разработана, хотя летом 2021 года началась дискуссия по поводу этого механизма для граждан, изъявивших желание отказаться от фальсифицированного сертификата.

Изменить ситуацию призван законопроект № 6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины.

О нем в своих соцсетях рассказал глава профильного медицинского комитета Совета Михаил Радуцкий.

2 ноября Рада поддержала документ в первом чтении, а ко второму чтению уже внесли правки. Теперь закон не только устанавливает более строгую ответственность за пользование фальсифицированными документами о вакцинации и внесении ложных данных в медицинскую документацию.

В изменениях предусмотрели и механизм «ковидной» амнистии: предлагается дополнить ст. 321−3 Уголовного кодекса такой фразой:

Гражданин, использовавший поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил об этих фактах органу, должностное лицо которого по закону наделено правом сообщать о подозрении, до получения таким органом информации об этом уголовное правонарушении из других источников.

Другими словами заявитель гарантированно будет освобожден от ответственности.

В настоящее время гражданин может обратиться к врачу с заявлением о признании сертификата недействительным, но медики уведомят полицию, которая откроет производство.

Принимая во внимание явку с повинной и сотрудничество со следствием, следователь может обратиться к судье с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

В 2021 году суды вынесли более 60 приговоров за использование поддельных сертификатов. Нарушителей штрафовали, самая большая уплаченная сумма составила 15,3 тыс. грн.