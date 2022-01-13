Данилов о политических амбициях - Я слишком стар и мудр

https://racurs.ua/n165649-danilov-o-politicheskih-ambiciyah-ya-slishkom-star-i-mudr.html

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Алексей Данилов рассказал, желает ли он занять какой-то другой пост в государстве, кроме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Я человек, который если что-то начал, то должен это закончить. Я четко понимаю, что нужно сделать сегодня, на этом посту, с этим президентом, чтобы у нас была другая страна. Я хочу этот вопрос довести до конца. Есть ли у меня какие-нибудь амбиции? Я вам могу сказать, что я слишком уж стар и мудр, для того чтобы на сегодняшний день говорить, что есть. Нет, — заявил Данилов в интервью «Украинской правде».

Напомним, Данилов родом из Луганской области. В 1994—1997 годах был мэром Луганска, а после выборов президента Украины в 2004 году непродолжительное время возглавлял Луганскую ОГА. Также работал народным депутатом Украины.