Олексій Данілов розповів, чи бажає зайняти якусь іншу посаду у державі, окрім секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Я людина, яка якщо щось почала, то маю обов’язково це закінчити. Я чітко розумію, що треба зробити сьогодні, на цій посаді, з цим президентом, для того, щоб у нас була інша країна. Я хочу це питання довести до кінця. Чи є в мене якісь амбіції? Я вам можу сказати, що я занадто вже старий і мудрий, для того, щоб на сьогоднішній день казати, що є. Немає, — заявив Данілов в інтерв’ю «Українській правді».