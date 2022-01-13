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Данілов про політичні амбіції - Я занадто старий і мудрий
Данілов про політичні амбіції — Я занадто старий і мудрийhttps://racurs.ua/ua/n165649-danilov-pro-politychni-ambiciyi-ya-zanadto-staryy-i-mudryy.htmlРакурс
Олексій Данілов розповів, чи бажає зайняти якусь іншу посаду у державі, окрім секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Я людина, яка якщо щось почала, то маю обов’язково це закінчити. Я чітко розумію, що треба зробити сьогодні, на цій посаді, з цим президентом, для того, щоб у нас була інша країна. Я хочу це питання довести до кінця. Чи є в мене якісь амбіції? Я вам можу сказати, що я занадто вже старий і мудрий, для того, щоб на сьогоднішній день казати, що є. Немає, — заявив Данілов в інтерв’ю «Українській правді».
Нагадаємо, Данілов родом з Луганщини. У 1994−1997 роках перебував на посаді міського голови Луганська, а після виборів президента України 2004 року нетривалий час очолював Луганську ОДА. Також був народним депутатом України.
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