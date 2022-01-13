Що відомо про штам «Омікрон», розповідає МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165648-scho-vidomo-pro-shtam-omikron-rozpovidaie-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розповіло про особливості нового штаму коронавірусу «Омікрон», який продовжує ширитися світом.

Там заявили, що «Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта». Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, новий штам має менший інкубаційний період — у середньому він становить три доби. Також відбувається зсув захворюваності на штам «Омікрон» у молодшу вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 року, то на «Омікрон» — 30,8 року. Збільшується й ризик повторного зараження. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрону» — у понад п’ять разів вище — 13%. Також «Омікрон» у 2,9 раза більш інфекційний, ніж «Дельта».

У країнах, де він уже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня. Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15−20% менший ризик будь-якої госпіталізації.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для «Дельти». Лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ВООЗ повідомила про рекордну кількість COVID-19 інфікувань за добу — майже 3,4 млн. Це найвищий добовий показником за весь час пандемії. Уперше кількість виявлених упродовж 24 годин випадків ковіду перевищила 3 млн осіб.