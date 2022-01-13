Найвищий показник від початку пандемії - ВООЗ назвала ковід ендемічною хворобою

https://racurs.ua/ua/n165645-nayvyschyy-pokaznyk-vid-pochatku-pandemiyi-vooz-nazvala-kovid-endemichnou-hvorobou.html

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ВООЗ повідомила про рекордну кількість COVID-19 інфікувань за добу — майже 3,4 млн.

Це найвищий добовий показником за весь час пандемії. Вперше кількість виявлених упродовж 24 годин випадків ковіду перевищила 3 млн осіб, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Минулої доби коронавірусом заразилися 3 млн 395 тис. 785 осіб, померли — 7 тис. 735 осіб. Загальна кількість тих, хто заразився, перевищила 312 млн, всього з початку пандемії жертвами захворювання стали понад 5,5 млн людей.

Статистика ВООЗ враховує лише офіційно підтверджені відомості про тих, хто заразився і помер, які надаються державами.

Найбільше підтверджених випадків зараження, дані про які надійшли до ВООЗ, зареєстровано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії та Франції.

У ВООЗ на тлі таких показників заявили, що ковід стає ендемічним захворюванням. Однак стовідсотково стверджувати про нову властивість коронавірусу поки що не можна.

Про це під час брифінгу сказала голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. За її словами, наразі пандемія коронавірусу знаходиться у розпалі: зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров’я країн.

Ван Керкхове наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному.

Інфекційна хвороба є ендемічною, коли вона постійно підтримується в популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах, але такою не є малярія — завдяки відсутності у великій кількості переносника і малій кількості осередків інфекції — хворих на малярію людей.

Нагадаємо, у світі активно поширюється «Омікрон"-штам, виявлений у ПАР у листопаді 2021 року. Він уже виявлений більш ніж у 100 країнах світу та у кількох із них став домінуючим. Причина у високій заразності «Омікрону» в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу.