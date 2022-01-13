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Ракурс

Батьку-антивакцинатору заборонили бачитися з сином у Канаді

13 січ 2022, 10:46
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У Канаді Верховний суд Квебека тимчасово заборонив батькові-антивакцинатору бачитися з 12-річним сином.

Таке рішення було винесено на підставі відсутності щеплення від ковіду у відповідача. Про це пише Le Devoir.

Виносячи це рішення, суддя Жан-Себастьєн Вайянкур зазначив, що в нормальній ситуації в інтересах дитини було б зустрічатися з батьком, але через пандемію контакти з нещепленим батьком не відповідають інтересам хлопчика.

12-річний хлопчик отримав дві дози вакцини від коронавірусу, але цього захисту може бути недостатньо в умовах поширення «Омікрону». Батько дитини в суді заявив, що у нього стримане ставлення до вакцинації, він не щеплений, але дотримується запобіжних заходів, майже не виходячи з будинку. Суддя зазначив, що чоловік ніяк не обґрунтував своє ставлення до щеплень.

Хлопчик живе з матір’ю, а у батька є право на доступ до сина раз на два тижні на вихідні і ще на тиждень на період свят. Розгляд ініціював батько, який опитав суд дозволити йому провести із сином на свята ще один зайвий день. Однак мати дитини виступила проти цього і попросила суд призупинити право чоловіка на доступ до сина на тій підставі, що він не прищеплювався від коронавірусу, є антивакцинатором і прихильником теорій змови.


Суду вона представила знімки з екрана, що підтверджують це, з соціальних мереж чоловіка. На випадок відмови вона попросила суд зберегти минулі умови, про які вони раніше домовилися з батьком дитини за взаємною згодою.

Адвокат жінки пояснив, що її вкрай турбує те, що батько дитини не щеплений, оскільки хлопчик багато контактує з оточенням — не тільки в школі, а й у гостях у приятелів. Вирішальним аргументом стало те, що у матері дитини ще двоє маленьких дітей від іншого шлюбу, які за віком не можуть отримати щеплення. Своє рішення суддя прийняв в інтересах усіх трьох дітей.

Джерело: Ракурс


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