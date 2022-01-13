Отцу-антипрививочнику запретили видеться с сыном в Канаде

https://racurs.ua/n165644-otcu-antiprivivochniku-zapretili-videtsya-s-synom-v-kanade.html

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В Канаде Верховный суд Квебека временно запретил отцу-антипрививочнику видеться с 12-летним сыном.

Такое решение было вынесено на основании отсутствия прививки от ковида у ответчика. Об этом пишет Le Devoir.

Вынося это решение, судья Жан-Себастьен Вайянкур отметил, что в нормальной ситуации в интересах ребенка было бы встречаться с отцом, но из-за пандемии контакты с непривитым отцом не соответствуют интересам мальчика.

12-летний мальчик получил две дозы вакцины от коронавируса, но этой защиты может быть недостаточно в условиях распространения «Омикрона». Отец ребенка в суде заявил, что у него сдержанное отношение к вакцинации, он не привит, но соблюдает меры предосторожности, почти не выходя из дома. Судья отметил, что мужчина никак не обосновал свое отношение к прививкам.

Изначально мальчик живет с матерью, а у отца есть право на доступ к сыну раз в две недели на выходные и еще на неделю на период праздников. Разбирательство инициировал отец, который опросил суд разрешить ему провести с сыном на праздники еще один лишний день. Однако мать ребенка выступила против этого и попросила суд приостановить право мужчины на доступ к сыну на том основании, что он не прививался от коронавируса, является антипрививочником и сторонником теорий заговора.

Суду она представила подтверждающие это скриншоты из социальных сетей мужчины. На случай отказа она попросила суд сохранить прежние условия, о которых они раньше договорились с отцом ребенка по взаимному согласию.

Адвокат женщины объяснил, что ее крайне тревожит то, что отец ребенка не привит, поскольку мальчик много контактирует с окружающими — не только в школе, но и в гостях у приятелей. Решающим аргументом стало то, что у матери ребенка еще двое маленьких детей от другого брака, которые по возрасту не могут получить прививку. Свое решение судья принял в интересах всех троих детей.