Рекорд с начала пандемии - ВОЗ назвала ковид эндемической болезнью

https://racurs.ua/n165645-rekord-s-nachala-pandemii-voz-nazvala-kovid-endemicheskoy-boleznu.html

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ВОЗ сообщила о рекордном количестве COVID-инфицирований в сутки — почти 3,4 млн.

Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии. Впервые количество выявленных в течение 24 часов случаев ковида превысило 3 млн человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 млн 395 тыс. 785 человек, умерли — 7 тыс. 735 человек. Общее число заразившихся превысило 312 млн, всего с начала пандемии жертвами заболевания стали более 5,5 млн человек.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, которые предоставляются государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрированы в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

В ВОЗ на фоне таких показателей заявили, что ковид становится эндемическим заболеванием. Однако полностью утверждать о новом свойстве коронавируса пока нельзя.

Об этом на брифинге сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, сейчас пандемия коронавируса находится в разгаре: растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран.

Ван Керкхове подчеркнула, что вирус часто мутирует, поэтому предусматривать развитие пандемии сложно. В частности, и потому, что разные страны борются с пандемией по-разному.

Инфекционная болезнь становится эндемичной, когда она постоянно поддерживается в популяции без нужды во внешних источниках. Например, ветряная оспа является эндемичной во многих европейских странах, но таковой не является малярия — благодаря отсутствию в большом количестве переносчика и малом количестве очагов инфекции — больных малярией людей.

Напомним, в мире активно распространяется «Омикрон-штамм», обнаруженный в ЮАР в ноябре 2021 года. Он уже обнаружен более чем в 100 странах мира и в нескольких из них стал доминирующим. Причина в высокой заразности «Омикрона» по сравнению с другими вариантами коронавируса.