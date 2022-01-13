Что известно о штамме «Омикрон», рассказывает Минздрав

https://racurs.ua/n165648-chto-izvestno-o-shtamme-omikron-rasskazyvaet-minzdrav.html

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Минздрав рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «Омикрон», который продолжает распространяться по миру.

Там заявили, что «Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашних условиях по сравнению со штаммом «Дельта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, новый штамм имеет меньший инкубационный период — в среднем он составляет трое суток. Также происходит смещение заболеваемости штаммом «Омикрон» в младшую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом «Дельта», был 38,3 года, то «Омикроном» болеют люди в возрасте 30,8 года. Увеличивается и риск повторного заражения. В случае с «Дельтой» он составлял около 2,5%, для «Омикрона» — в пять раз выше — 13%. Также «Омикрон» в 2,9 раза инфекционнее, чем «Дельта».

В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня. Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, которую вызывает «Омикрон». Данные указывают на снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. В сравнении со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикрон» имеют на 15−20% меньший риск любой госпитализации.

Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для «Омикрона» является вполовину меньшим, чем для «Дельты». Только у 0,6% больных Omicron были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВОЗ сообщила о рекордном количестве COVID-19 инфицирований в сутки — почти 3,4 млн. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии. Впервые количество выявленных в течение 24 часов случаев превысило 3 млн человек.