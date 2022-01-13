Украинский спутник «Сич». Фото: novynarnia.com

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Ракурс

Украинский спутник «Сич-2−30» запустят в космос сегодня, 13 января.

Запуск аппарата запланирован в 17.25 по московскому времени, он состоится с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Провайдером пусковых услуг будет выступать SpaceX, а за интеграцию — ISILAUNCH. Спутник планируется запустить на орбиту на высоту 500 км над Землей. Об этом сообщили в пресс-службе конструкторского бюро «Южное», передает «Слово и дело».

Отмечается, что последний раз «Сичь» выводили в космос 17 августа 2011 года, это был «Сич-2». До этого в космос запускали «Сич-1» в 1995 году и «Сич-1М» в 2004 году. «Сич-2−30» является модифицированным вариантом спутника «Сич-2», его общая масса составляет 170 кг, плюс 40 кг полезной нагрузки.

Основное назначение спутника — получение цифровых фотографий поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также мониторинг параметров ионосферы планеты.

И это будет такая полоса, на которой будет получено изображение как лесов, полей, рек, инженерных сооружений, так и скопления какой-то техники, что можно использовать в разных целях. Разрешающая способность — 7 м. Таким образом, мы сможем различить на Земле объекты, больше чем 7 м. Но информация будет получена в достаточно широкой полосе обзора — 46 км, и можно одновременно на востоке Украины видеть линию разграничения, например, за один проход спутника, — заявил главный конструктор космических аппаратов, комплексов и систем КБ «Южное» Константин Белоусов.

По его словам, аппарат позволит снимать карпатские леса и искать места незаконных вырубок, изучать процессы загрязнения рек и морей, делать картографические измерения.

Напомним, 26 декабря Китай запустил новый спутник с камерой, которая может делать снимки Земли с разрешением до пяти метров. Аппарат будет помогать искать ресурсы.

Источник: «Слово и дело»