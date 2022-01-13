Как Ляшко оказался в руководстве Минздрава, рассказал Данилов

https://racurs.ua/n165646-kak-lyashko-okazalsya-v-rukovodstve-minzdrava-rasskazal-danilov.html

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Как действующий руководитель Министерства здравоохранения, Виктор Ляшко в свое время оказался в кресле главного государственного санитарного врача, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, на одном из совещаний в начале пандемии коронавируса присутствовала тогдашняя министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и ее заместитель.

Я говорю: «Пригласите главного санитарного врача». А они говорят: «А у нас его нет». Я говорю: «Как нет»? Говорят: «у нас ведь там реформа была и все — нет санврача». Я говорю: «а кто из заместителей есть?» Один встает, я говорю: «А как вас зовут»? Он говорит: «Виктор». Я уточняю, как отчество? Говорит: «Кириллович». Я говорю: «Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач». Так Ляшко начал заниматься COVID, — отметил Данилов в интервью для «Украинской правды».

Напомним, Виктор Ляшко возглавляет Министерство здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Ранее он работал консультантом по вопросам общественного здоровья в «Реформе ВИЧ-услуг в действии» в проекте USAID, был экспертом Реанимационного пакета реформ, а в 2018 году вернулся на государственную службу — на должность заместителя генерального директора Центра общественного здоровья. В декабре 2019 года стал заместителем главы Минздрава, а с марта 2020 года — работал главным санврачом.