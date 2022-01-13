Як Ляшко опинився у керівництві МОЗ, вказав Данілов

https://racurs.ua/ua/n165646-yak-lyashko-opynyvsya-u-kerivnyctvi-moz-vkazav-danilov.html

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Як чинний керівник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко свого часу опинився у кріслі головного державного санітарного лікаря, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

З його слів, на одній з нарад на початку пандемії коронавірусу була присутня тодішня міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька та її заступник.

Я кажу: «Запросіть головного санітарного лікаря». А вони кажуть: «А у нас його немає". Я кажу: «Як немає"? Кажуть: «у нас же ж там реформа була і все — немає санлікаря». Я кажу: «а хто з заступників є?». Один встає, я кажу: «А як вас звати»? Він каже: «Віктор». Я уточнюю, як по-батькові? Каже: «Кирилович». Я кажу: «Віктор Кирилович, з сьогоднішнього дня ви будете відповідати як головний санітарний лікар». Отак Ляшко почав займатися COVID, — зазначив Данілов в інтерв’ю для «Української правди».

Нагадаємо, Віктор Ляшко очолює Міністерство охорони здоров’я України з 20 травня 2021 року. Раніше він працював консультантом з питань громадського здоров’я в «Реформі ВІЛ-послуг в дії» у проекті USAID, був експертом Реанімаційного пакета реформ, а у 2018 році повернувся на державну службу — на посаду заступника генерального директора Центру громадського здоров’я. У грудні 2019 року став заступником глави МОЗ, а з березня 2020 року — головним санлікарем.