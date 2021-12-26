Спутник для поиска ресурсов запустил в космос Китай. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n164953-sputnik-dlya-poiska-resursov-zapustil-v-kosmos-kitay-foto.html

Ракурс

Китай в воскресенье, 26 декабря, запустил свой новый спутник с камерой, которая может делать снимки Земли с разрешением до пяти метров.

Он поможет искать ресурсы. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Спутник получил название Ziyuan-1 02E (пятиметровый оптический спутник 02) и был запущен в 11.11 утра по пекинскому времени ракетой Long March-4C. Она стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Ziyuan-1 02E весит около 2,5 кг и оснащен инфракрасными, ближними инфракрасными и гиперспектральными камерами. Спутник будет работать с пятиметровым оптическим спутником 01 и сократит время пролета над китайской территорией с трех до двух дней.

Снимки, сделанные спутниками, помогут инженерам исследовать геологию Китая и искать полезные ископаемые. Также эти фото буду добиваться и в других отраслях, таких как транспорт, сельское хозяйство и смягчение последствий стихийных бедствий.

Напомним, ранее мы сообщали, что зонд NASA «Юнона», занимающийся исследованием Юпитера и его окрестностей, записал, как «звучат» магнитные поля Ганимеда — крупнейшего спутника этой планеты-гиганта.