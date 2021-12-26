Учет. Фото: istock

https://racurs.ua/n164952-beremennym-i-jenschinam-s-detmi-pridetsya-stat-na-voennyy-uchet-minoborony.html

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Министерство обороны Украины объяснило, что беременным и женщинам с малолетними детьми нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.

Там подчеркнули, что это не равно призыву на службу. Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.

Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки для женщин будет учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства, — добавили там.



Также в ведомстве подчеркнули, что за уклонение от военного учета предусмотрены штрафы. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только по контракту.

Напомним, ранее мы сообщали, что военный учет для женщин напугал украинок. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный объяснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.