https://racurs.ua/n164951-lamborghini-umilila-prazdnichnym-rolikom-video.html

Ракурс

Автомобильная компания Lamborghini («Ламборгини») выпустила рождественский ролик с рекламой своего суперкара.

Основной идеей видео является создание праздничного настроения. Соответствующее видео опубликовали на официальном канале компании в YouTube.

На видео можно увидеть счастливую семью, которая собралась у елки. И, конечно, главным героем ролика стал мальчик, который получает желанные подарки: электрогитару, а также скейтборд. Но настоящим сюрпризом для него стал пульт дистанционного управления.

Оказывается, пульт дистанционного управления предназначен для Lamborghini Huracan дяди мальчика. И он покорно делает вид, что позволяет малышу управлять суперкаром. Естественно, не обошлось без крутого дрифта по огромной подъездной дорожке к дому. Заканчивается ролик тем, что дядя катает своего племянника на Huracan.

Lamborghini Huracan — это суперкар оснащенный 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. Автомобиль может развивать мощность до 631 лошадиных сил. Двигатель соединен с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая передает мощность на все четыре колеса. Это позволяет Huracan разогнаться до 100 километров в час всего за 2,9 секунды. Этого достаточно, чтобы разогнать его до максимальной скорости 325 километров в час, и более чем достаточно для незначительного дрифта.

Напомним, ранее мы сообщали, что молодой медведь помял Lamborghini Huracan в «заряженной» версии Performante. Животное пыталось забраться в салон суперкара и оторвало дверь, не выдержавшую его веса. «Ламборгини» принадлежал арабскому шейху Хумайду Абдуллы Альбукаишу.