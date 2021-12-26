https://racurs.ua/ua/n164951-lamborghini-rozchulyla-svyatkovym-rolykom-video.html

Ракурс

Автомобільна компанія Lamborghini («Ламборгіні») випустила різдвяний ролик із рекламою свого суперкару.

Основною ідею відео є створення святкового настрою. Відповідне відео опублікували на офіційному каналі компанії в YouTube.

На відео можна побачити щасливу сім’ю, яка зібралася біля ялинки. І, ясна річ, головним героєм ролика став хлопчик, який отримує омріяні подарунки: електрогітару, а також скейтборд. Але справжнім сюрпризом для нього став пульт дистанційного керування.

Виявляється, пульт дистанційного керування призначений для Lamborghini Huracan дядька хлопчика. І він покірно вдає, що дозволяє малому керувати суперкаром. Ясна річ, не обійшлося без крутого дрифту величезною під’їзною доріжкою до будинку. Закінчується ролик тим, що дядько катає свого племінника на Huracan.

Lamborghini Huracan — це суперкар оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10. Автомобіль може розвивати потужність до 631 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Двигун з'єднаний із семиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням, яка передає потужність на всі чотири колеса. Це дозволяє Huracan розігнатися до 100 кілометрів на годину всього за 2,9 секунди. Цього достатньо, щоби розігнати його до максимальної швидкості 325 кілометрів на годину, і більш ніж достатньо для незначного дрифту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що молодий ведмідь понівечив Lamborghini Huracan в «зарядженій» версії Performante. Тварина намагалася забратися в салон суперкара й відірвала двері, які не витримали його ваги. «Ламборгіні» належав арабському шейху Хумайда Абдулли Альбукаїшу.