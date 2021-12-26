Облік. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164952-vagitnym-i-jinkam-iz-ditmy-dovedetsya-staty-na-viyskovyy-oblik-minoborony.html

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Міністерство оборони України пояснило, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.

Там наголосили, що це не є призовом на службу. Про це повідомляє Головне управління розвідки у Facebook.

Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини, — додали там.



Також у відомстві наголосили, що за ухилення від військового обліку передбачено штрафи. Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки за контрактом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військовий облік для жінок налякав українок. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, що не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію.