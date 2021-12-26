Супутник для пошуку ресурсів запустив у космос Китай. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n164953-suputnyk-dlya-poshuku-resursiv-zapustyv-u-kosmos-kytay-foto.html

Ракурс

Китай у неділю, 26 грудня, запустив свій новий супутник із камерою, яка може робити знімки Землі з роздільною здатністю до п’яти метрів.

Він допомагатиме шукати ресурси. Про це повідомило Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Супутник дістав назву Ziyuan-1 02E (п'ятиметровий оптичний супутник 02) і був запущений об 11.11 ранку за пекінським часом ракетою Long March-4C. Вона стартувала з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Ziyuan-1 02E важить близько 2,5 кг та оснащений інфрачервоними, ближніми інфрачервоними та гіперспектральними камерами. Супутник працюватиме з п’ятиметровим оптичним супутником 01 та скоротить час прольоту над китайською територією з трьох до двох днів.

Знімки, зроблені супутниками, допоможуть інженерам досліджувати геологію Китаю та шукати корисні копалини. Також ці фото домагатимусь і в інших галузях, таких як транспорт, сільське господарство та пом’якшення наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зонд NASA «Юнона», який займається дослідженням Юпітера та його околиць, записав, як «звучать» магнітні поля Ганімеда — найбільшого супутника цієї планети-гіганта.