Український супутник «Січ». Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n165647-ukrayinskyy-suputnyk-sich-zapustyat-u-kosmos-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Український супутник «Січ-2−30» запустять у космос сьогодні, 13 січня.

Запуск апарату запланований о 17.25 за київським часом, він відбудеться з космодрому, що розташований на мисі Канаверал у штаті Флорида. Провайдером пускових послуг виступатиме SpaceX, а за інтеграцію — ISILAUNCH. Супутник планується запустити на орбіту на висоту 500 км над Землею. Про це повідомили у прес-службі конструкторського бюро «Південне», передає «Слово і діло».

Зазначається, що востаннє «Січ» виводили до космосу 17 серпня 2011 року, це був «Січ-2». До цього в космос запускали «Січ-1» у 1995 році та «Січ-1М» у 2004-му. «Січ-2−30» є модифікованим варіантом супутника «Січ-2», його загальна маса становить 170 кг, плюс 40 кг корисного навантаження.

Основне призначення супутника — отримання цифрових фотографій поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, а також моніторинг параметрів іоносфери планети.

І це буде така смуга, на якій буде отримано зображення як лісів, полів, річок, інженерних споруд, так і скупчення якоїсь техніки, що можна використати в різних цілях. Роздільна здатність — 7 м. Таким чином, ми зможемо розрізнити на Землі об'єкти, більші ніж 7 м. Але інформація буде отримана в досить широкій смузі огляду — 46 км, і можна одночасно на сході України бачити лінію розмежування, наприклад, за один прохід супутника, — заявив головний конструктор космічних апаратів, комплексів та систем КБ «Південне» Костянтин Білоусов.

За його словами, апарат дозволить знімати карпатські ліси та шукати місця незаконних вирубок, вивчати процеси забруднення річок та морів, робити картографічні вимірювання.

Нагадаємо, 26 грудня Китай запустив свій новий супутник із камерою, яка може робити знімки Землі з роздільною здатністю до п’яти метрів. Апарат допомагатиме шукати ресурси.

Джерело: «Слово і діло»