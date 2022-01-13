Субсидії для українців переведуть у «Дію». Фото: wz.lviv.ua

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Програма «єСубсидія» з виплатами на картку запрацює в Україні.

Ці гроші можна витратити лише на оплату комунальних послуг. Цей механізм вже був випробуваний із програмою «єПідтримка», коли громадяни отримували по 1 тис. на картку. Про плани підтримати малозабезпечених українців заявив заступник глави «Офісу президента» Ростислав Шурма в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Чиновник відзначив, що Банкова хоче налаштувати систему платежів та навести лад із субсидіями. За словами Шурми, виплати субсидій на картку для оплати комуналки дозволять верифікувати (перевірити, встановити достовірність) кожного отримувача субсидії.

Також заступник Єрмака наголосив, що програма «єПідтримка» поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. Чиновник пообіцяв появу ще десятка схожих продуктів.

Нагадаємо, в Міністерстві соціальної політики заявляли, що субсидії в Україні на сплату комунальних послуг отримують українці, які не можуть витрачати на платежі більшу частину заробітку. Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько 2 тис. грн.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»