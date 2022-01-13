Податкова позивається в Окружний адмінсуд Києва до боса Центру протидії корупції, фото - 24 канал

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Податкова позивається до Віталія Шабуніна, керівника Центру протидії корупції.

Головне управління ДПС просить суд стягнути з Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тис. грн, повдіомила 13 січня прес-служба Окружного адмінсуду Києва.

Відповідний позов надійшов до ОАСК. Позивачем зазначене Головне управління ДПС у Києві, відповідачем — Шабунін Віталій Вікторович, — йдеться у повідомленні.

У позовних вимогах суд просять прийняти рішення на користь Головного управління ДПС і стягнути з Шабуніна кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника на суму податкового боргу у розмірі 227 тис. 437,92 грн.

Наразі в ОАСК вирішують питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Віталій Шабунін очолює ЦПК — Центр протидії корупції. У 2020 році у нього згорів будинок під Києвом.

Тоді ж Печерський суд визнав Шабуніна винним у несвоєчасному поданні декларації за 2019 рік. Активіст визнав, що дійсно запізнився та подав декларацію наступного дня після дедлайну. Раніше Шабунін добровільно подавав декларації, ще до того, як це стало обов’язковим для антикорупційних громадських активістів.

Шабунін піддається критиці опонентами через зарплатню, яку отримує в громадській організації, і придбаний будинок під Києвом площею 120 кв. м і вартістю 83 тис. дол.

У червні 2017 журналіст Володимир Бойко повідомив, що Шабунін потрапив у Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України за підробленими документами, приховавши наявність земельної ділянки та квартири, яку здавав у найм.

ОАСК, в якому розглядають позов податківців, часто опинявся у центрі уваги антикорупційних розслідувань журналістів та громадських організацій. У травні 2021 року Шабунін заявляв, що Комітет Верховної Ради України з питань правової політики блокує невідкладний законопроєкт президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.